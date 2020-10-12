Amasya´da 2 katlı ev ve ahır yandı; 16 büyükbaş öldü

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA´nın Taşova ilçesi Damra köyünde 2 katlı ev ve ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan öldü.
Yangın, akşam saatlerinde Taşova ilçesi Damra köyünde meydana geldi. Ahmet Düzgün´e ait 2 katlı evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede ev ve alt katındaki ahırı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekilerinin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ahırda 16 büyükbaş hayvan öldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI
2020-10-12 22:07:25
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