Amasya´da 2 katlı ev ve ahır yandı; 16 büyükbaş öldü

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Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA´nın Taşova ilçesi Damra köyünde 2 katlı ev ve ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Taşova ilçesi Damra köyünde meydana geldi. Ahmet Düzgün´e ait 2 katlı evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede ev ve alt katındaki ahırı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekilerinin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ahırda 16 büyükbaş hayvan öldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI

2020-10-12 22:07:25



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