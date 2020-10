AYM üyesine Amasya'dan 'meşaleli' tepki

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ve yönetim kurulu üyeleri AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına parti binası önünde meşale yakarak tepki gösterdi.



AYM Üyesi Engin Yıldırım Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" diyerek Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaştı. Yıldırım'ın 'darbe iması' olarak yorumlanan bu paylaşımına AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ve yönetim kurulu üyelerinden meşaleli tepki geldi.



"Darbe ve vesayet özlemi çekenlere inat bir her daim buradayız"

AYM Üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'ın talihsiz bir açıklama yaptığını belirten AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, "Dün akşam ki talihsiz açıklama sonrası darbe ve vesayet özlemi çekenlere inat bir her daim ışıklarımız açık olarak buradayız. Eğer bir yer aydınlanacaksa AK Parti ailesi olarak biz gereken her yeri aydınlatacak güce sahibiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Amasya Suluova'dan selam olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti Suluova İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Özden Koca ise, "AK Parti Suluova İlçe Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yanındayız. Milletimiz yaktığı bu ışık asla sönmedi ve sönmeyecek" ifadelerini kullandı.

İl ve ilçe binalarında da ışıklar yakılarak AK Parti Amasya teşkilatları tepkilerini ortaya koydu.

