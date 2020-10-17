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Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

İHA

Bisikletle 500 kilometre yol gelerek Türkiye'nin kültür hazinesini mezarı başında ziyaret etti

Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan Osman Adanur (52), 16 Ekim Cuma günü bisikletiyle yola çıktı. 500 kilometre yol alarak Amasya’nın Taşova ilçesine ulaştı.
500 kilometre yolu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye'nin kültür hazinesi, yaptığı kültürel çalışmalarla tanınan ve birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden Asım Gültekin’i kabri başında ziyaret etmek için Taşova’ya pedal çevirdi.
İstanbul’da elektrik tesisatçılığı yapan aslen Trabzon’un Yomra ilçesinden olan Osman Adanur 15 Ekim 2020 Perşembe günü bisikleti ile yola çıkarak 17 Ekim Cumartesi sabahı Taşova’ya geldi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman 45 yaşındaki Asım Gültekin’in kabrini ziyaret ederek mezarı başında dua eden Adanur, aynı gün yine bisikletle İstanbul yolculuğuna çıktı.
Osman Adanur, “Trabzon’dan İstanbul’a gidiyordum. Havza’dan sonraki kısmı tamamen Asım Gültekin abimin kabrini ziyaret etmek amacıyla buraya kadar yolculuğumu uzattım. Ölümünü biraz geç duydum. Zaten hastalıktan dolayı, cenazesine iştirak etme şansım yoktu. Ölümünü duyduktan sonra Trabzon’da kabrini ziyaret etmeye niyet etmiştim. O niyetle Havza’dan sonrasını Amasya, Amasya üzerinde akşam konakladım. Bu sabah Taşova’ya geldim. Ziyaretimi yaptım. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Son 15 yıldır tanışıyorduk Türkiye Dergiler Birliği vasıtasıyla. Bize de bayağı hizmetleri vardı Allah razı olsun Asım abimin. Ziyaretimizi yaptık. nasip olursa buradan da tekrar TaşovaSuluova üzerinden ÇorumYozgat istikametinde İstanbul’a kadar devam etme niyetindeyim. Trabzon’dan buraya 3 günde geldim. Asım Gültekin’i ben, Kartal Anadolu İHL‘ndeki öğrencileri vasıtasıyla tanıdım. Asım abi herhalde iyi öğretmenler neslinin son temsilcilerindendir demeyim muhakkak vardır iyi öğretmenler ama çok fazla haberdar olamıyoruz artık. Öğretmenlerin hakkını ifa eden insanlardan birisiydi. Üzerimde etsisi olduğu için gelmeden gitmek vicdanıma el vermedi. Bisikletle gitmem ayrı bir hikaye ama Asım abimin mezarına gelmeden bu dünyadan gitmek istemezdim. Bu amacımı da gerçekleştirdim. Kendisine Allahtan rahmet dilerim. Allah’a hamd olsun ki bu yolculuğu buraya kadar gerçekleştirebildim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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