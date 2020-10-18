Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA´da tünel içerisinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atan motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü Oktay Yurtseven´e (43) karşı yönden gelen minibüs çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde, Ferhat Tüneli içerisinde meydana geldi. Çift yönlü ulaşım sağlanan tünelde sollama yapan Oktay Yurtseven idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çarparak takla attı. Motosikletten düşerek yolda sürüklenen sürücüye, karşı yönden gelen minibüs çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilirken, kaza anı da tünel içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-10-18 18:16:42
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