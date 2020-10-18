Tünelde motosikletle sollama kazası kamerada (2)

YARALI SÜRÜCÜ, KURTARILAMADI
Amasya´da tünel içerisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven (43), tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-10-18 20:13:10
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