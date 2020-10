Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kenevir hasadına katıldı.



Vali Masatlı, kenevir hasadı ile ilgili yaptığı açıklamada, “29 Ekim 2016 tarihinde kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü hakkında çıkan yönetmelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin takdirleriyle ülkemizde kenevir yetiştirilecek 19 ilin arasında ilimizde bulunmaktadır. İlimizde 2019 yılında 110 dekar alanda kenevir yetiştirilirken, 2020 yılında yaklaşık 1470 dekar alana çıkarılmıştır. Bu yıl 470 dekar alanda Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde kenevir yetiştirilmektedir. Bugünde bereketli topraklarda Allah’ın izniyle kenevir hasatımızı gerçekleştiriyoruz. İlimiz gerçekten her yönüyle potansiyeli yüksek bir ildir. Tarım, turizm, sanayi ve eğitim potansiyeli açısından her yönüyle bölge açısından iyi bir konumdadır. Devletimiz her türlü tarım alanında çiftçilerimizi destekliyor. Bunun için gayret ediliyor. Tüm amacımız İlimizi bulunduğu konumdan daha ileri bir seviyeye getirmektir. Emek veren işçilerimizi tebrik ediyorum. Allah ürünlerini bereketli eylesin “ şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanlığı eylem planı kapsamında TİGEM’e verilen görev doğrultusunda 2019 yılında Amasya Gökhöyük Tarım İşletme Müdürlüğünde kenevir üretimini gerçekleştirmek üzere 2019 yılı Mart ayında 40 da’lık ekim alanında tohum üretim amaçlı olarak kenevir ekilişi gerçekleştirilmiştir. Üretimden yaklaşık 3 ton tohum elde edilmiş olup dekara 80 kg tohum alınmıştır. Kullanım alanı geniş olan Kenevir sapı ve lifi tekstil sanayisi, kâğıt sanayisi, otomotiv sektörü, yenilenebilir enerji kaynağı, yapı malzemeleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Önemli bir yeri sahip olan kenevir sapından da 38 ton kenevir sapı elde edilmiştir. Aynı zamanda yerli tohumun üretimini artırmak ve tohumu çoğaltmak amacıyla 27 çiftçiyle Samsun Vezirköprü Narlısarayda da ikamet eden üreticilerle tohum amaçlı üretim sözleşmesi yapılmış olup üreticilerden de yaklaşık 6 ton kadar tohum alınmıştır. Böylelikle Cumhurbaşkanlığının eylem planı kapsamında hedeflenen 810 ton üretimini işletmede yapılan üretim ve sözleşmeli üreticilerden alınan tohumlarla birlikte gerçekleştirilmiştir"ndedi.

Kenevir ve çeltik hasadı programına ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hayrullah Göktekin, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz ve yetkililer katıldı.



Vali Masatlı son olarak Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde sığırcılık ve koyunculuk tesislerinde incelemelerde bulundu.



Yavru buzağıya elleriyle biberonla süt içiren Vali Masatlı ve beraberindeki heyet daha sonra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu tesise geçtiler.



Burada işletmeye dair genel bilgiler alan heyet tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.