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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesi’nde temsili mezuniyet töreni

İHA

Amasya Üniversitesi’nde temsili mezuniyet töreni

Amasya Üniversitesi’nde 20192020 dönemi mezunları için temsili bir mezuniyet töreni gerçekleşti.
Mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 4 bin 500 öğrenciyi temsilen 4 öğrenciye diplomanın verildiği törende bir konuşan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “İnsanların hayatında unutamadığı özel anlardan bir tanesi de mezuniyet hatıralarıdır. Öğrencilerimiz üstün bir başarı göstererek Amasya Üniversitesinden mezun olmuşlar, ancak yaşanan pandemi süreci nedeni ile bu özel günü bir tören coşkusunda yaşayamamışlardı. Bizlerde öğrencilerimize mezuniyetle veda edememekten, daha da önemlisi o mezuniyet hatırasını öğrencilerimize yaşatamamanın getirdiği üzüntüyü yaşıyorduk. Bu temsili törenle öğrencilerimizi üniversite eğitim sürecini başarıyla tamamlamaları nedeniyle tebrik ediyoruz. Amasya Üniversitesinden mezun olan öğrencilerimize ilk defa bu yıl ‘mezun kart’ vermeye başladık. Mezuniyet töreninde vermeyi planladığımız mezun kartlarını öğrencilerimize postayla ulaştıracağız. Ayrıca öğrencilerimizin Amasya Üniversitesi mezuniyet bilgi sistemine yapacakları ziyaret ve burada oluşturacakları bir kayıtın bizleri ziyadesiyle memnun edeceğini belirtmek isterim. Mezunlarımızın bizi her alanda ve her zaman başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyor, yaklaşık 4 bin 500 mezunumuzu aileleri ile kutluyorum. Yolları, bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı.
Törene Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Prof. Dr. Önder Duman, Mezun Koordinatörü Öğr. Gör. Nusret Kasap, Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Resul Çekin, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Recep Öztürk ve Şube Müdürü Filiz Deniz katıldı.
Ayrıca törende 20192020 bahar döneminde Amasya Üniversitesinden mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 4 bin 500 öğrenciyi temsilen Başak Karaköse, Mustafa Ödübek, Uluslararası Öğrencileri temsilen Farhia Hassan Muhammed ve Dame Gueye de yer aldı.

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