2 kişinin öldüğü AVM yangınında, iptal edilen yangın merdiveni devrede



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, geçen yıl alışveriş merkezinde çıkan ve 2 çalışanın öldüğü yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 5 katlı binada daha önce yapılan tadilatla havalandırma pencerelerinin kapatıldığı, yangın merdiveninin iptal edildiği, yangın ihbar ve elektrik tesisatının ise kusurlu yapıldığı tespit edildi. Olaydan sonra dış cephe malzemeli kaplamanın kaldırılmasıyla, yangın merdiveni yeniden ortaya çıkarılıp, kullanıma açıldı.

Merzifon'un Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünleri satışının yapıldığı mağazada, 8 Ocak'ta yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince bina içinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, yoğun dumandan etkilenen alışveriş merkezi çalışanları Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti.

YANGIN MERDİVENİ KAPATILMIŞ

Kentte özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın dış cephesindeki yangın merdivenin, dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek kapatıldığı tespit edildi. Yangın merdiveninin binanın içindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi. Yangın sırasında binada bulunan çalışanların 5´inci katta bulunan demir kapıyı kırıp çatıya çıktıkları, burada çığlık atarak yardım istedikleri ortaya çıktı. Havalandırma pencerelerinin bulunmaması nedeniyle itfaiyenin alışveriş merkezinin duvarın bir bölümünü yıkarak delik açtığı, dumanın tahliyesini de buradan sağladığı ifade edildi.

YANGIN ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKMIŞ

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunda iki kadının da dumandan etkilendikleri ve vücutlarında yanıklar bulunduğu belirlendi. Ayrıca olayla ilgili olarak Merzifon Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatı kaynaklığı olduğu belirlendi.

RAPORDA İŞLETME KUSURLU BULUNDU

Raporda, yapılan tadilatta kat havalandırma pencerelerinin kapatıldığı, yangın merdiveninin iptal edildiği, yangın ihbar ve elektrik tesisatının kusurlu yapıldığı da öne sürüldü. Raporda; ilgili yönetmeliklere uyulmadan yapılan tadilat, iş güvenliğinin sağlanmamasına rağmen işçilerin çalıştırılmaya devam edilmesi, insan hayatının korunmaması, denetim ve kontrol yükümlülüklerinin ihmal edilmesi, binanın tadilatında gerekli denetim ve kontrolün yapılmaması gibi gerekçelerle iş yeri sahibi A.R.K., Mesul Müdür N.D.D. ve bina sahibi F.A.'nın asli kusurlu olduklarına yer verildi.

Yangın çıkan binanın dışında bulunan kaplamanın, geçen ay kaldırılmasıyla birlikte iptal edilen yangın merdivenin de yeniden ortaya çıkarılıp, kullanıma açıldığı görüldü.

'YANGIN MERDİVENİ SAĞLAM OLSAYDI, BUNLAR YAŞANMAYACAKTI'

Yangında 23 yıllık eşi Derya Kuşbudu'yu kaybeden 2 çocuk babası Alper Kuşbudu (43), AVM aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtığını ve adli süreci sonuna kadar takip edeceği söyledi. Kuşbudu, "Bilirkişi raporu hazırlandı ve adli süreç devam ediyor. Biraz ağır ve yorucu bir süreç. Biraz bekleyeceğiz ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Onun dışında bende karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davası açtım, onunla ilgili süreç de devam ediyor. Sabah eşimi işe gönderip, saat 17.00'de cenazesini almak nasıl bir duyguysa biz bunu yaşadık. İki oğlum ve ben yaşıyorum, evimizde bir anne boşluğu var. Hayat çok zor, toparlanmaya çalışıyor ancak toparlanmıyoruz. Burada ihmal var, ihmal zincirleme bir kişi ile sınırlı değil. Ürünlerin teşhir edilmesi için burası alçıpanla tamamen kapatıldı, sonuç da bu oldu. Merdiven girişlerinin hepsi alçıpanla kapatıldı. Belki yangın merdiveni sağlam olsaydı, belki havalandırma yeri olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. İnsanı en iyi yargılayan yer vicdan mahkemesidir. Her şeyden kurtulabilirsiniz, her şeyin bir bedeli vardır bunu da ödeyebilirsiniz ama vicdan mahkemesi sizi bırakmayacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merzifon Yaprak KOÇERHüseyin KALAY

2020-10-21 09:44:32



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