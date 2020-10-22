Amasya Üniversitesi’nden Azerbaycan’a Yardım

Kemik Eklem Cerrahisi Derneği, Amasya Üniversitesi'nin de katkılarıyla, Azerbaycan Karabağ cephe hattında görev yapan hekimlere tıbbi yardım yolladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı açıklamasında, Amasya Üniversitesi olarak, kardeş ülke Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için verdiği onurlu mücadelesini yakından takip ettiklerini ve bu mücadeleyi desteklediklerini ifade etti.

Azerbaycan’a destek olmaktan gurur duyduklarını belirten Elmacı şunları söyledi: “Bununla birlikte savaşın devam ediyor oluşu ve ateşkes kararına rağmen Azerbaycan sivil yaşam alanlarının sürekli saldırıya uğraması, harp cerrahisine olan ihtiyacın her gün daha da artmasına neden olmaktadır. Bu süreçte, Kemik Eklem Cerrahisi Derneği (KECD), Azerbaycan’daki hekimler ile iletişim halindedir. Kendilerine bildirilen ihtiyaç listesini bizlere iletmiş ve malzemeler, KECD aracılığıyla Azerbaycan’daki sağlık kuruluşlarına ulaştırılmıştır. Sözü edilen bu ihtiyaç listesinde önemli bir yeri olan eksternal tip fiksatörler Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nın sorumluluğunda Aday Medikal firmasının da vermiş olduğu destekle temin edilmiştir. Üniversite olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’a destek vermiş olmaktan gurur duyuyor ve yine gerektiğinde her türlü yardımdan geri durmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

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