Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir aydır ev ve bahçelerden hırsızlık yapan şahısları girdikleri evde suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde 15 farklı ev ve bahçede hırsızlık olayları yaşandı. Bunun üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar sonucu belirlenen ve aynı suçlardan sabıkaları bulunan 3 şüpheliyi takibe aldı.

Bir eve girerek eşyaları çalmaya çalışan şüpheliler M.C.İ, O.A ve M.B. jandarma ekiplerine kıskıvrak yakalandı. Aralarında silahların da olduğu daha önce çaldıkları çok sayıda eşyanın da ele geçirildiği şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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