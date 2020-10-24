Başkan Üçok bereket ve bolluk için kurban kesti

Suluova'da bu yıl yağışların bol olması nedeniyle gelenek haline gelen alaçam su kaynağında Suluova Belediyesi tarafından şükür kurbanı kesildi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin içme suyunun karşılandığı Alaçam su kaynağında suyumuzun bolluğu için geleneksel hale getirdiğimiz şükür kurbanı merasimimizi İlçe Kaymakamımız Abdulllah Şen, meclis üyelerimiz ve personel arkadaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Kestiğimiz kurbanın suyumuza bereket getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Yeni içme suyu kaynaklarının drene edilip borulanması ve içme suyu hattına bağlama çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Üçok, "Bu vesile şükür kurbanımızı da kestik. Cenabı Hak şükrümüzü kabul etsin ve bizleri kıtlıkla imtihan etmesin. Akdağ yöresinde yaptığımız çalışmalarla birlikte ilçe genelinde yaptığımız su kesintisi uygulamasına da son vermiş bulunuyoruz. Hemşerilerimizden ricam içme suyunun amacı dışında kullanılmaması. Su kesintisi uyguladığımız bu süre zarfında sabır ve hoş görüleri için hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca halkımıza bir an önce içme suyunu vermek için mesai gözetmeden gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık" şeklinde konuştu.

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