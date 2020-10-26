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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönül timi, köy okullarında gönüllere dokunuyor

İHA

Gönül timi, köy okullarında gönüllere dokunuyor

Amasya'nın Suluova İlçesi Gençlik Merkezindeki gençlik liderleri, tasarladıkları oyunlarla şehir merkezi ve özellikle köy okullarındaki çocuklara maske takma gerekliliği, fiziki mesafe kuralları ve temizlik konusunda eğitim veriyorlar.
Tasarladıkları oyunlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak çocuklarla, Suluova ilçesi Eraslan köyünde köy okulunun bahçesinde bir araya gelen liderler, oynattıkları oyunlarla çocuklara Kovid19'dan korunma yolları hakkında bilgi veriyor. Sürdürülen etkinliklerde, doğru maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları ve temizlik hakkında çocukların dikkat etmeleri gerekenler anlatılıyor.
Gençlik liderlerinden Mücahide Arslan, çocuklarla eğitimin sürdürülmesi kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek etkinlikler yaptıklarını söyledi. Renkli programlarla eğitim planlamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, "Köy okulundaki çocukların bu süreçte oluşan streslerini atmaları için onlara ziyaret gerçekleştirdik. Uyulması gereken kuralları onlara oyunlarla öğretiyoruz. Bu süreçte zorlanmamaları için maske takmayı ve sosyal mesafenin neden gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençlik Merkezi Müdiresi Nazlı Keskin ise, "Bugün Suluova Gençlik Merkezi olarak Eraslan Köyünde idik. Gençlik liderlerimiz çocuklarımıza maske mesafe ve hijyen kurallarını oyunlarla öğrettiler. Çocuklarımız çok eğlendiler. İnşallah programlarımız diğer okullarımızda da devam edecek" dedi.
Programa Gençlik Merkezi Müdiresi Nazlı Keskin, Gençlik Liderleri Pınar Koca, Mücahide Arslan ve Yusuf Öztürk katıldı. Etkinlik sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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