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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

İHA

Suluova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Oğul, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende yaptığı konuşmasında İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, "İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de 'Türk Milleti karakterine ve adetlerine en uygun olan idari şekli, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir" dedi.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise tören sonrası yaptı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kaymakamlık binası önünde düzenlenen tebrikat törenine katılarak, Kaymakamımız Abdullah Şen’e tebriklerimizi ilettik. Atalarımızdan devraldığımız bağımsızlık meşalesini, 100. yıl hedeflerimize kararlılıkla taşıyoruz" şeklinde konuştu.
Tören şiirlerin okunması ve ödüllerin verilmesi ile son buldu.

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