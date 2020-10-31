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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Tarım Şehr-i Amasya’ Vali Masatlı Soma köyünde çilek bahçesini inceledi

İHA

‘Tarım Şehr-i Amasya’ Vali Masatlı Soma köyünde çilek bahçesini inceledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ‘Tarım Şehri Amasya’ programı çerçevesindeki alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulanan ‘Çilek Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında Amasya’nın Soma köyünde destek alan çiftçiye ait çilek bahçesini ziyaret etti.
İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde uzman eller projesi kapsamında Amasya’da yeni yaygınlaşan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, damlama sulama sistemini tanıtmak ve büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa engelleme yönünde katkı sağlanması amacıyla uygulanan ve toplam tutarı 165 bin TL olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bütçeli yüzde 65 hibeli Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile Amasya merkez, soma köyünde çiftçiye çilek fidesi, malç naylonu ve damlama sulama sistemi malzemelerinin dağıtımı yapılmıştı.

Amaç, vatandaşın refah seviyesini yükseltmek
Amasya’da yeni yaygınlaşan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmenin amaçlandığını belirten Vali Mustafa Masatlı, bölgesel iklim özelliklerinin incelendiğinde sebze yetiştiriciliğine alternatif olabilecek en uygun gelir getirici tarımsal üretimin çilek yetiştiriciliği olduğunu ve çilek hasadının aralık ayına kadar uzamasının ise çiftçilerin yıl içerisinde uzun süre gelir elde etmesini sağlayabileceğini ifade etti. Vali Masatlı ayrıca köydeki vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra Vali Masatlı, valilik tarafından verilen desteklerle Amasya’da üretimi arttırılan 'Trabzon hurmasının' Ziyaret beldesinde bulunan kurutma tesislerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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