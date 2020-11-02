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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova'da 6 milyonluk dev spor kompleksinde sona gelindi

İHA

Suluova'da 6 milyonluk dev spor kompleksinde sona gelindi

Amasya’nın Suluova ilçesine yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelinirken, diğer sportif alanlarla birlikte toplam 6 milyon TL’lik yatırım yapılmış olacak.
3 bin 784 metrekare arsa üzerine bin 265 metrekare kapalı alanda inşaatı devam eden 6 kulvarlı kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun kasım ayı sonunda vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor. Yarı olimpik yüzme havuzunun yanında basketbol sahasının yanı sıra birçok sportif alan da yer alacak. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası ve diğer yapılacak sportif alanlarla birlikte ilçeye toplam 6 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek.
Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Daire Başkanlığı ve Suluova İlçe Belediyesi iş birliğinde yapılan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı geçtiğimiz haziran ayında başlarken, aralık ayında tamamlanması planlanıyor. Yüklenici firma kompleksi bu ay sonunda teslim etmeyi düşünüyor.

Havadan görüntülendi
Kompleks havadan da drone ile görüntülendi. Havuzun iç kısmında da çalışmalarda sona gelindi. Kaynak işleri de devam ediyor. Tesisin sıcak su ihtiyacı güneş enerjisi ile sağlanacak. Bu çalışmalarda da sona gelindi.
Suluova İlçe Belediye Başkanı Fatih Üçok, sona gelinen yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.
Başkan Üçok yaptığı açıklamada, "İlçemizin önemli eksikliklerinden bir tanesi yüzme havuzuydu. Gençlerimiz bizden ısrarla kapalı bir yüzme havuzu talep ediyorlardı. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na yaptığımız bir ziyarette kendisine gençlerin yüzme havuzu talebini ilettim, o ziyaret yaklaşık 1 yıl önceydi. Yüzme havuzunun Spor Toto marifeti ve belediyemiz iş birliği içerisinde yapılması talimatını verdi. Aynı zamanda Suluova, genç nüfusu olan bir yer. 'Suluova’ya başka ne yapabiliriz' dedi. Ben de kendisinden özellikle gençlerimizin basketbol, voleybol, halı saha gibi talepleri olduğunu söyledim. Sağ olsun o gün yüzme havuzunu talimatlandırırken ilçemize 5 tane basketbol sahası, 2 tane de halı saha talimatını verdi. Onların ihalesini yaptık, teslimini aldık. Bir kısmını okul bahçelerine koyduk" dedi.

"2 ay içinde gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz"
Yüzme havuzunun sona gelinmesiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Üçok, "Zaten bizim, iş bitim süremiz bu yılın sonuydu. Tahmin ediyorum yıl sonuna kalamadan ilgili müteahhit firma bize teslim etmiş olacak. Burası kısa bir sürede yapıldı. Müteahhit firma hiç ara vermeden, büyük bir gayretle, gençlerimizdeki o talebi bildiği için, bizim de ısrarla süreyi beklemeden yapmasını istediğimiz için kısa sürede bu hale getirdi" diye konuştu
Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu spor kompleksinin maliyetlerinden de bahseden Başkan Üçok şunları söyledi:
"İhale bedeli 3 milyon 880 bin TL artı KDV. Bunun üzerine biz bahçesinde basketbol sahası ve spor kompleksi de yapacağız. Bunlarla birlikte tahmin ediyorum, 5,56 milyon TL’lik spor kompleksi olacak. Yarı olimpik, 6 kulvarlı yüzme havuzu güzel bir proje oldu. Bakanlığın da yeni çalışmalarından biriydi. İnşallah 2 ay içerisinde gençlerimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Bu sportif yatırımlarda bizim taleplerimizi geri çevirmeyen çok değerli Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz."
Yarı olimpik, 6 kulvarlı yüzme havuzu ile birlikte yanına yapılacak basketbol sahası ve yapılacak diğer sportif yatırımlarla birlikte tam bir spor kompleksi olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

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