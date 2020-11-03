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Kesmekaya: "Amasya'mızda işsizlik problemini çözeceğiz"

İHA

Kesmekaya: "Amasya'mızda işsizlik problemini çözeceğiz"

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, “5 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak projelerimiz ile Amasya’mızda işsizlik problemini çözmüş olacağız” dedi.
AmasyaTaşova arasında planlanan Taşova Organize Sanayi Bölgesi kurulum sürecini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek başlatmış bulunduklarını belirten İl Başkanı Kesmekaya, “Merzifon Organize Sanayi Bölgemizde hizmete girerek halkımıza iş ve aş olanağı sağlayacak 12 adet yeni fabrikanın açılışı için Sayın Bakanımıza davette bulunduk. Ayrıca Amasya Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ve Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanlarının çalışmalarını başlattık” diye konuştu.
5 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak projelerle işsizlik problemini çözmüş olacaklarına değinen Kesmekaya, “Tüm kadrolarımız ve Teşkilatlarımızla Amasya’mız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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