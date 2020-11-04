Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren bir tekstil firması Almanya'ya tek kullanımlık önlük dikimi yapıyor.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan corona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde; yurt içi ve yurt dışı ihracatları yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum ve medikal önlük üretmeye başladı.

Özellikle konana virüsün ilk çıktığı zamanlarda pandemi sürecinde işçi sayısını artırıp, günlük 15 bin antibakteriyel tulum ürettiklerini ve çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten iş yeri sahibi Remzi Bayram, Amasya'dan Almanya'ya tek kullanımlık önlük dikimi yaptıklarını belirtti.

Tekstil firmasını kriz döneminde Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu, salgın hastalık ile birlikte kapasitesini büyüterek virüs tulumu ve medikal önlük üretimine başladıklarını ve son yaptıkları çalışma ile Almanya'ya medikal önlük dikimi yaptıklarını söyleyen Bayram, günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında üretim gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.