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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'dan Makedonya'ya İyilik Hareketi

İHA

Amasya'dan Makedonya'ya İyilik Hareketi

Amasyalı şairyazar Kasım Alper Özdemir kurucusu olduğu İyilik Hareketi Platformu ile Makedonya'nın Türk köylerinde iyiliği ve sevgiyi paylaştı.
Platforma yaklaşık bir yıldır öncülük yapan şiir yorumcusu yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir'in pandemi dönemindeki farkındalık ziyaretindeki yeni durağı Balkanların tarihi ve güzel ülkelerinden Osmanlı eserleriyle bezenmiş olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin doğusundaki Yörük Türklerinin yaşadığı bölgeler oldu.
4 gün boyunca toplam 4 köy ve 3 şehirde yaşayan yaklaşık 500 Türk çocuğuna ulaşan bir ziyaret gerçekleştiren Kasım Alper Özdemir, “1924 yılından evvel atalarımızın yaşayıp sonrasında Amasya ve Taşova'ya göç ettiği balkan topraklarında olmak benim için ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Evladı fatihanlarla aynı havayı teneffüs etmek ve geleceğimiz olan çocuklarımızla bir arada olmak, geleceğe dair hayallerini dinlemek, onlara hediyeler vermek beni ve İyilik Hareketi dostlarını da ziyadesiyle mutlu etti” dedi.
Öğrencilere dört büyük takım ve Türk Milli Takım formaları, kalem, defter çanta ve kırtasiye malzemeleri, oyuncak araba, oyuncak bebek, çocuk maskeleri ve kıyafet yardımında da bulunan Özdemir, okullarda okuyan başarılı öğrencilere de tablet hediye etti.
Rodoviş merkeziyle birlikte, Buçim, Topolnisa, Pırnalı, Karugelica köylerindeki okulların yanı sıra Strumica ve İştip şehrindeki Türk mahallesindeki çocukları da ziyaret eden Özdemir, “Yaklaşık 500 çocuğumuza dokunan bu iyilik halkasına destek olan Almanya'dan yine Amasyalı olan Dürdane ve İlhan Belek'e, Fransa'dan Semra Yakışıklı ve arkadaşlarına ayrıca teşekkür ederek, Doğu Makedonya Türkleri Derneği'ne de ev sahipliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Özdemir, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına yaptırılan çeşmeyi de ziyaret ederken Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının da asılı olduğu Doğu Makedonya Türkleri Derneği ve Sultan Murat Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek dernek merkezine Kayı Boyu Bayrağı ve Kur'anı Kerim hediye etti.
Etkinliği organize eden Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer ise, “Köylerimize mutluluk getiren Kasım Alper ve İyilik Hareketi gönüllüsü dostlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı ve Türk Demokratik Partisi Genel Sekreteri Enver Hüseyin ise, “Belki bir kez olsun anavatana gitmeseler bile Türkçe konuşan, öyle yaşayan ve özünü unutmayan çocuklarımızla böyle güzel bir etkinliğe imza atan ve Rumeli Balkan davasına da her zaman destek olan şiirleriyle de sevdiğimiz Kasım Alper Özdemir'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, iyilik hareketinin doğduğu şirin ilimiz Amasya'ya ve anavatana selamlarımızı yolluyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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