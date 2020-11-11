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Vali Masatlı: “Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmamız, PKK’lı hainlere verilebilecek en güzel cevap”

İHA

Vali Masatlı: “Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmamız, PKK’lı hainlere verilebilecek en güzel cevap”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmamız, PKK’lı hainlere verilebilecek en güzel cevaptır” dedi.
‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ temasıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde beraberindekilerle fidan diken Vali Masatlı, hayata geçirilen çeşitli projelerle orman varlığının artırılması ve her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşmasına karşın yıllardır asker, polis, öğretmen, genç, yaşlı demeden insanları katleden PKK terör örgütünün işlediği insanlık suçlarına bir yenisini daha ekleyerek yaşam kaynağı ormanları yakmaya çalışıp alçak yüzünü bir kez daha sergilediğini vurguladı. Mustafa Masatlı, “Kökü dışarda olan bu hain örgüte devletimiz elbette gereken karşılığı misliyle verecek ve bu alçaklar da emellerine asla ulaşamayacaklardır. Burada yüzlerce fidanı toprakla buluşturmamız bu hainlere verilebilecek en güzel cevaptır. Amasyamızda 163 bin 700 adet fidanı toprakla buluşturulacak ayrıca vatandaşlarımıza dikime hazır fidanların dağıtımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
En önemli doğal zenginliklerin başında gelen ormanların insan yaşamına doğrudan ve dolaylı olarak birçok fayda sağlarken aynı zamanda ülkenin akciğerleri olduğuna değinen Masatlı, “Yeşile ve ormana tarih boyunca sahip çıkan bir kültürün mirasçısı olan bizler, gelecek nesillere temiz, yeşili bol ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalıyız. Yalova’da ulu bir çınar ağacının kesilmesine müsaade etmeyerek, yanındaki koca bir köşkü taşıtan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve ‘Ormanımdan bir dal kesenin başını keserim’ diyen Fatih Sultan Mehmet Han’ın, ifadesi de ağaçlara ne kadar çok önem verildiğinin önemli örnekleridir. Yüce dinimiz İslam’ın doğaya ve ağaca bakışını özetlemek için ise Peygamber Efendimizin şu Hadisi Şerifi yeterlidir: ‘Kıyâmet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyâmet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın.’ İşte bu bilinçle hareket eden Hükümetimizde hayata geçirdiği çeşitli projeler ile orman varlığımızı arttırmakta, Amasya’mızda ve ülkemiz genelinde her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşmaktadır” şeklinde konuştu.
Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve il yöneticileri de katıldı.

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