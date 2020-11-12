Amasya’dan İzmirli depremzedelere yardım tırı

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Amasya’dan İzmir’deki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında hazırlanan gıda kolisi ve battaniye yardımlarını içeren tır dualarla uğurlandı.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, valiliğin koordinesindeki kampanyaya destek olan firma yetkililerine ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Yardım tırı, Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya’nın da aralarında bulunduğu kişiler tarafından Yavuz Selim Meydanı’ndan yolcu edildi.

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