1975 model ‘Anadol Böcek’ 230 bin liraya satılık Gören golf arabası sanıyor, o ise gerçek bir ‘Böcek’

Amasya’da bulunan 1975 model ‘Anadol Böcek’ marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.

1977 yılından bu yana kullandığı aracının tıkır tıkır çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, “Aracıma 200 bin lira teklif ettiler. 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem” diye konuştu.

Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.