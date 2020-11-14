Amasya Belediyesi’nden sokak kedilerine özel kedievi

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Amasya Belediyesi, sokak kedileri için şehrin belirli noktalarına özel olarak hazırlanan kedi evlerinden konuşlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizi sokaklardaki sevimli dostlarımızla paylaşıyoruz. Kış aylarında sokakta yaşayan minik dostlarımızı soğuktan korumak ve beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığımız kedievlerini şehrimizin belirli noktalarına yerleştiriyoruz” denildi.

Evleri konuşlandıran görevliler yanlarında getirdikleri mamalarla kedileri besledi.

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