Amasya´da yaşlı çift, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti

Sinan HARMANCI/TAŞOVA, (Amasya) (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde yaşayan Hüseyin (89) ve eşi Meliha Bolat (88), tedavi gördükleri hastanede aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Andıran köyünde oturan Hüseyin ve eşi Meliha Bolat´a, yaklaşık 20 gün önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Bolat çifti, Erbaa Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Hüseyin Bolat, dün sabah saatlerinde, aynı servisteki eşi Meliha Bolat ise akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Hüseyin Bolat´ın cenazesi dün, eşi Meliha Bolat ise bugün Andıran köyündeki kabristanlığa defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI
2020-11-15 14:51:03
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