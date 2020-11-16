Başkan Sarı: “Yeşilırmak Nehri yeşil akacak”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın önemli projeleri arasında yer alan ve şehrin doğal güzelliklerini ortaya koyan Yeşilırmak Nehri, hayata geçirilecek ıslah çalışmalarıyla yeşil akacak.

Sivas’tan doğup Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nin kirlenmesine neden olan sorunun ortadan kaldırılması için önemli bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, ıslah çalışmalarına başlanmasıyla nehrin doğal görünümüne kavuşarak yeşil akmasını sağlayacaklarını söyledi. Çalışma arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştiren Başkan Sarı, “Yapay sulak alan projemiz Türkiye’nin tanınmış proje firması ile yapılacak arazi etüt çalışmaları sonrasında hayata geçecek” dedi.

Yeşilırmak’ın geçtiği yerlere hayat katan ve güzelleştiren önemli bir su kaynağı olduğunu hatırlatan Sarı, “Bu güzel suyun tabiata ve yerleşim alanlarına zarar vermemesi için belediyemizin çok önemli çalışmaları var. Bu çalışmalardan sonra yerleşim alanlarına zarar vermesi söz konusu olmadığı gibi vatandaşlarımız kültürel ve sosyal faaliyetlerle beraber tabiattan daha güzel faydalanma şansı yakalayacak. Ben bu projede emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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