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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon’dan Rusya'ya marmelat ihracatı

İHA

Merzifon’dan Rusya'ya marmelat ihracatı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) "Uygulamalı İhracat Danışmanlığı" desteğinden yararlanan Merzifonlu bir gıda firması, ilçede ürettiği marmelatları Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki firmaya ihraç etmeye başladı.
OKA TR83 Bölgesi’nde daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat yaptırmak amacıyla başlattığı Uygulamalı İhracat Danışmanlığı’nın olumlu sonuçlarını almaya başladı. Merzifon’da marmelat üretimi yapan gıda firması Rusya’nın Krasnodar bölgesinden özel bir firma ile 20 Ekim’de gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelmişti. Olumlu geçen görüşmelerin ardından anlaşma yapan firmalar arasındaki ilk ticari faaliyet 5 bin 500 kavanoz marmelat ihracatı üzerine gerçekleşti. İlk ihracat deneyimlerine ilişkin açıklamada bulunan gıda firma yetkilisi Erol Öncül, Uygulamalı İhracat Danışmanlığı sayesinde başladıkları dış ticaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden ötürü OKA’ya teşekkürlerini iletti. Öncül, iş birlikleri noktasında temasların sürdürülmesi için çalışmalarına devam edeceklerini de söyledi.

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