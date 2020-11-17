Cumhurbaşkanı Erdoğan adına fidan diktiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına fidan diktiler

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına fidan diktiler

Amasya'nın Suluova AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görevli gönüllü gençler anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için fidan diktiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de başlatılan ağaç dikme seferberliği kapsamında AK Parti Suluova İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görevli gönüllü gençler anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına fidanları toprakla buluşturdular.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bu kampanyaya yine onun adına fidan dikerek destek verdiklerini belirten AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, "Cumhurbaşkanımız nasıl bu ülkemiz için nefes oldu ise bizler de onun adına diktiğimiz fidanlarla bu kampanyaya katkı sağlayacağız. 'Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin' buyuran Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin Hadisi Şerif'ini düstur edinmiş biz gençler, Suluova'mızın ağaçlandırılmasına İlçe Gençlik Kolları olarak bizler de katkı yapmak istedik. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmemizde bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Fatih Üçok'a ve İlçe Başkanımız Mustafa Temel ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu seferberliğin vatandaşların ilgisini çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına çok anlamlı ve değerli bir çalışma olduğunu belirterek, katkı sağlayan parti gençlik kollarına teşekkür etti.
Bakımlarını onlar yapmak koşulu ile Hürriyet Parkında gençler için ağaç dikim yeri tahsis ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Bu bir toplum hizmetidir, her bir genç kardeşimizin burada bir ağacı olacak ve sorumluğu olacak ve o ağaca sahiplik edecek bir nevi bir canlıyı yaşatacak, en güzel tarafı da bu. Gençlerimizi bu anlamlı etkinliklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da otomobil yangını
YEREL HABERLER Amasya’da otomobil yangını
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor
YEREL HABERLER Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin ...
Kepek yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Kepek yüklü tır yandı
Merzifon’dan Rusya'ya marmelat ihracatı
YEREL HABERLER Merzifon’dan Rusya'ya marmelat ihracatı
Başkan Sarı: “Yeşilırmak Nehri yeşil akacak”
YEREL HABERLER Başkan Sarı: “Yeşilırmak Nehri yeşil akacak”
Amasya´da yaşlı çift, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Amasya´da yaşlı çift, aynı gün koronavirüsten ...
Amasya’da pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Amasya’da pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Otomobil fiyatına papağan
YEREL HABERLER Otomobil fiyatına papağan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X