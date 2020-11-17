Cumhurbaşkanı Erdoğan adına fidan diktiler

Amasya'nın Suluova AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görevli gönüllü gençler anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için fidan diktiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de başlatılan ağaç dikme seferberliği kapsamında AK Parti Suluova İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görevli gönüllü gençler anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına fidanları toprakla buluşturdular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bu kampanyaya yine onun adına fidan dikerek destek verdiklerini belirten AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, "Cumhurbaşkanımız nasıl bu ülkemiz için nefes oldu ise bizler de onun adına diktiğimiz fidanlarla bu kampanyaya katkı sağlayacağız. 'Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin' buyuran Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin Hadisi Şerif'ini düstur edinmiş biz gençler, Suluova'mızın ağaçlandırılmasına İlçe Gençlik Kolları olarak bizler de katkı yapmak istedik. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmemizde bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Fatih Üçok'a ve İlçe Başkanımız Mustafa Temel ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı bu seferberliğin vatandaşların ilgisini çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına çok anlamlı ve değerli bir çalışma olduğunu belirterek, katkı sağlayan parti gençlik kollarına teşekkür etti.

Bakımlarını onlar yapmak koşulu ile Hürriyet Parkında gençler için ağaç dikim yeri tahsis ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Bu bir toplum hizmetidir, her bir genç kardeşimizin burada bir ağacı olacak ve sorumluğu olacak ve o ağaca sahiplik edecek bir nevi bir canlıyı yaşatacak, en güzel tarafı da bu. Gençlerimizi bu anlamlı etkinliklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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