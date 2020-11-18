Amasya´da tek katlı ahşap ev yandı

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yüzevler Mahallesi, Nuri Ayvalı Sokak´ta Reyhan Ata´ya ait tek katlı ahşap evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI

2020-11-18 12:40:34



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