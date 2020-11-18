Amasya'da yem deposunda yangın



Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da bir firmaya ait süt çiftliğinin yem depolama kısmında çıkan yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Amasya´da bir firmanın süt çiftliğine ait yem depolama kısmında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanları ve çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yonca ve saman balyalarının tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler yonca ve saman balyalarını boş araziye taşıyarak, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-11-18 23:32:47



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