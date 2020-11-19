Uyuşturucudan yakalanan 3 şüpheli adliyede

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti’ iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada; 155 adet 300 mg Galara isimli sentetik ecza ve 11.30 gram gelen esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından gözaltına alınan A.T., U.A.D. ve E.C isimli şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere çıkarıldı.

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