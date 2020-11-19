Merzifon MYO Sıfır Atık Yetki Belgesi aldı

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) “Sıfır Atık Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Bakanlığın vizyon projeleri arasında yer alan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırladığı sıfır atık yönetim sitemi ile sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Temel Seviye “Sıfır Atık Yetki Belgesi” aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Rektör Yardımcısı ve Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. Halil Apaydın’a Temel Seviye Sıfır Atık Yetki Belgesini teslim etti.

Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan; Sıfır Atık sistemini üniversite için yaygınlaştırmak olduğunu belirterek sıfır atık konusunda oluşan farkındalık sayesinde yeni projeler yapılabileceğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ise, “Aldığımız bu belgeler temel seviye olup, üniversitemizin sıfır atık konusunda hedeflediği nokta için başlangıç denebilir. Sıfır atık yönetimini daha da ileri taşımamız gerekiyor. Amacımız Amasya Üniversitesi olarak tüm birimlerimiz için Sıfır Atık Yetki Belgesi almak ve bu alanda en son mertebeye ulaşmaktır” dedi.

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