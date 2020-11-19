Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Akşamüstü başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kasım ayının ortasında ilçe merkezinde sıcaklık derecelerinde düşüş oldu. Taşova’nın Boraboy köyü yaylasında yağan kar çatıların üstünü bembeyaz yaptı.

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