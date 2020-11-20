Amasyalı ilkokul öğrencilerden Kovid-19 farkındalık videosu: "Okulumuza kavuşmamız için lütfen siz de maskenizi takar mısınız? "

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce, koronavirüsle (Kovid19) mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerinin katılımıyla video hazırlandı.

Boş okul binası, tedavi bekleyen vatandaşların hastane koridorlarındaki durumu ve salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ekrana taşındığı videoda okullarına kavuşmak isteyen Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencilerinin, "Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Her şeyi okulumuza kavuşmak için yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Okulumuza kavuşmamız için lütfen siz de maskenizi takar mısınız? Sosyal mesafenize dikkat eder misiniz? Kovid19'u el birliğiyle yenelim" sözleriyle uyarılar yapan öğrenciler maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

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