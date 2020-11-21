Amasya’da hafif ticari iki araç kaza yaptı: 2 yaralı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde hafif ticari iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AmasyaErzincan karayolu Taşova ilçesi giriş kavşağında Ahmet Şenel'in kullandığı 05 HL 011 plakalı hafif ticari araç ile Iğdır’dan Kırıkkale istikametine gitmekte olan Sadık Tagal (63) idaresindeki 76 AJ 466 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada Sadık Tagal (63) ve eşi Döne Tagal (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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