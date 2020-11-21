Amasya’da yaylalar beyaza büründü

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi Yaylaları yağan karla beyaza büründü.

Amasya’nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde her yeri bembeyaz yaptı. Beyaza bürünen yaylalar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.

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