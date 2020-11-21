Taşova'da sokaklar bomboş

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamanın hayata geçirildiği ilk dakikalarda Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya’nın Taşova ilçesinde de vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.

Yasağın başlamasıyla birlikte Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Gece Kartalları ilçenin her yerinde devriye gezerek yasağın başladığı ilk dakikalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı ve sokak aralarını denetlediler.

Sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle birlikte Taşova’da da akaryakıt istasyonları nöbetleşe çalışıyor.

Asayiş ekipler ve Gece Kartalları, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra ara sokaklarda, kapatılma kararı bulunan yerlerde uygulama noktası oluşturdu. Oluşturulan bölgelerde yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler boyunca Taşova genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00'dan 22 Kasım günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım saat 20.00'dan 23 Kasım saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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