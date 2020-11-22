Selfieci şehzade ‘maskeli’ oldu

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Amasya Belediyesi, korona virüs (Kovid19) salgınına karşı Yeşilırmak’ın kenarında bulunan ‘Selfieci Şehzade’ heykelinin yüzüne maske takılmış şeklindeki görüntüsüyle halkı uyardı.

Binlerce kişinin önünde selfie yaptığı ‘Selfieci Şehzade' heykelinin maske takılı görüntüsünü salgınla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kullanan belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 15. yüzyılda tıp alanında önemli eserler veren ünlü Türk hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin'in salgın hastalık günlerinde yapılması gerekenler konusundaki tavsiyelerine de yer verildi.

“Ellerini güzelce yıka, kalabalığa girme, uzaktan selamlaş, iyi ye, iyi iç, hasta isen yat, dışarı çıkma, dışarıda yüzünü kapa" şeklindeki tavsiyelerin yer aldığı paylaşım ilgi gördü.

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