Atanamayan Ahmet öğretmen, güneş panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor

Amasya’da yaşayan sınıf öğretmenliği mezunu Ahmet Rıza Korkut, kabaran elektrik faturalarına köklü çözüm için evinin bulunduğu apartmanın çatısında güneş panellerinden üretim yapan bir sistem kurup ihtiyacından fazlasını satmaya başladı.

Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra KPSS'ye 2 defa girip atanamayınca elektrik, elektronik ve bilgisayar programcılığı eğitimi alarak bu alanlarda faaliyet gösteren bir firma kuran Ahmet Rıza Korkut, elektrik faturalarının kabarık gelmesi üzerine araştırmalarda bulunup yöneticiliğini yaptığı apartmanın çatısında güneş panellerinden 7 kilovat saatlik elektik üreten bir sistem oluşturmayı başardı.



“Ömür boyu fatura ödemeyeceğim”

Paratonerinde Türk bayrağının dalgalandığı sistemin kurulumu için 50 bin lira civarında harcama yapan evli ve bir çocuk babası Korkut, “Çevreci sistemin 6 ile 7 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılayacağını öngörüyorum. Sonrasında tabiri caizse ömür boyu fatura ödemeyeceğim. Fazla ürettiğimi de satmayı sürdüreceğim” dedi.



“Öğretmenliği çok seviyordum ancak her şeyi devletten beklememek lazım”

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ve atanamamasına üzüldüğünü ancak çocukluğundan beri ilgi duyduğu elektrik, elektronik alanlarında uzmanlaşarak ustalık belgeleri aldığını anlatan Korkut, “Her şeyi devletten beklememek lazım. Hayatta yapacak başka iş yok değil” diye konuştu.

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