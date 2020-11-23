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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'da metruk evler yıkılıyor

İHA

Merzifon'da metruk evler yıkılıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sağlık ve emniyet açısından risk oluşturan metruk evler, sırayla yıkılıyor.
Merzifon’da farklı yerlerle bulunan sağlık ve emniyet açısından risk taşıyan metruk evler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından belirleniyor. Polisler tarafından belirlenen metruk evler, Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün onayıyla belediye ekipleri tarafından peyderpey yıkılıyor.
Merzifon’un Harmanlar Mahallesi’nde tespit edilen bir metruk evin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkımı gerçekleştirildi.
Sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden metruk binaların, yıkımının devam edeceği öğrenildi.

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