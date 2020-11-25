Şehit annesi koronadan hayatını kaybetti

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Merzifonlu Şehit Jandarma Er Ahmet Gözütok’un Ankara’da yaşayan annesi Sakibe Gözütok, Kovid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

1994 yılında Hakkari Şemdinli Umurlu mevkisinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen Jandarma Er Ahmet Gözütok’un annesi Sakibe Gözütok, yeni tip korona virüse yakalandı. Bir süredir Ankara’da tedavi gören şehit annesi Sakibe Gözütok, korona virüsten hayatını kaybetti.

Ankara’dan Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyüne getirilen Gözütok’un cenazesi, helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınarak köy mezarlığında defnedildi. Cenazeye katılan MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka ile Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma, Sakibe Gözütok’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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