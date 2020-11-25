Şiir kitabı yayımlandı, 3 gün sonra koronavirüsten öldü

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) AMASYA'da, emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil (80), 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı çıktıktan 3 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil, Covid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Bu sırada Karahocagil'in 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı yayımlandı. Karahocagil, kitabı yayımlandıktan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil'in de amcası olan Seyfeddin Karahocagil, geçen hafta koronavirüsten yaşamını yitiren kardeşi Fehminaz Atabay'ın kabrinin bulunduğu Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-11-25 16:05:43



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