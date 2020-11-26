Amasya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Tatar yönetimindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil Hacılar Meydanı Mahallesi’nde Emirhan Uzar’ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yapılan ilk müdahalelerinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlaması sonrası büyük çapta maddi hasar oluşan otomobil çekiciyle götürüldü.

Yaralıların yardımına koşan bir vatandaş kaza anını "Beyaz taksinin farları yanmıyordu. Öyle bir geçti ki, biz şimdi bir yere vuracak demeye kalmadan çarpışma sesi geldi" diye anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.