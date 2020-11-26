Bakan Soylu: Son iki dönemde 151 Belediye Başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73´ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası aldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Amasya
2020-11-26 10:37:16
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