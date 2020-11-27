Amasya'da 'korona timi' sokakları temizliyor



Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da belediye bünyesinde oluşturulan, 'korona timi' adı verilen ekip, kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ediyor.

Amasya Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 30 kişiden oluşturulan ve 'korona timi' adı verilen ekip, her gün şehrin farklı noktalarında çalışma gerçekleştiriyor. Gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, parklar, otobüs durakları, camiler, ATM´ler, çöp konteynerleri ve mazgalları temizliyor.

`ŞEHRİ VİRÜSTEN ARINDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ´

Her kesim için geçerli olan virüsün son zamanlarda mesafeyi daralttığını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Virüsle ne zaman, ne şekilde karşılaşacağımızı bilmiyoruz. En azından psikolojik tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Şehrimizi temiz tutmak, insanlarımızın mağduriyetine fırsat vermemek, bir şekilde yerdeki virüsün havaya uçmasına sebebiyet vermemek adına şehrimizi, belediyemiz bünyesinde kurduğumuz korona timimiz ile caddelerimizi ve sokaklarımızı yıkayıp, dezenfekte ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-11-27 11:04:52



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