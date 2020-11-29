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Amasya’da dolunay güzelliği

İHA

Amasya’da dolunay güzelliği

Amasya’da Yeşilırmak’a yansıyan dolunayın güzelliği vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan Harşena Dağı’nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı ile birlikte görüntülenen dolunay, kentin ortasından geçen Yeşilırmak’a da yansıdı.
O anlar vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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