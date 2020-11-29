Amasya’da dolunay güzelliği

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Amasya’da Yeşilırmak’a yansıyan dolunayın güzelliği vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan Harşena Dağı’nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı ile birlikte görüntülenen dolunay, kentin ortasından geçen Yeşilırmak’a da yansıdı.

O anlar vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

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