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İşsiz kalınca sokakta çektiği fotoğraflarla evini geçindirmeye çalışıyor

İHA

İşsiz kalınca sokakta çektiği fotoğraflarla evini geçindirmeye çalışıyor

Amasya’da yaşayan Dursun Karaca, işsiz kalınca sokakta çektiği fotoğraflarla evinin geçimini sağlamaya çalışıyor.
Yaklaşık 14 yıldır bir iş yerinde çalışırken ek gelir olarak hafta sonları da sokakta fotoğraflar çeken 46 yaşındaki Dursun Karaca, 1,5 yıl önce işten çıkarılması üzerine sokakların yolunu tuttu. Yeniden iş ararken bir yandan da tarihi şehrin sokaklarında insanların fotoğrafını çekmeyi sürdüren evli ve 3 çocuk babası Karaca, “Biri üniversitede öğrenim gören üç çocuğum var. Onlar için, evimi geçindirmek için her gün sokakta insanlara seslenerek dileyenlerin fotoğrafını çekiyorum. Çoluğumun, çocuğumun rızkını kazanmaya çalışıyorum. Hiç para kazanamadığım günler de oluyor. Aslında işsizliğin fotoğrafını çekiyorum” dedi.
Amasya İmam Hatip Lisesi mezunu Karaca, kentte çok fazla iş olanağı bulunmadığını belirterek çocuklarına eğitimlerini başarılı şekilde sürdürüp iyi bir meslek sahibi olmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

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