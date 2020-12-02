Güne beyaz örtü ile uyandılar

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Amasya’nın Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi köyü yaylalarını beyaza bürüdü.

Kar yağışı ortalama 10 santimlik bir kalınlık oluşturdu.

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