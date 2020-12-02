Uyuşturucu ticaretinden yakalanan zanlılar serbest

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si serbest, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilen bir araç Buğdaylı Mahallesi'nde durdurulmuş, araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 13,80 gram metamfetamin, 8,70 gram esrar, 1,30 gram gelen toz esrar, şeffaf poşet içerisine sarılı uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 2 adet sigara kağıdına sarılı 1,64 gram esrar ele geçirilmişti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Z.K., Y.Ö. ve R.K. isimli şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Y.Ö. ve R.K. serbest, Z.K. ise adli kontrol şartıyla salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.