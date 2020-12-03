Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

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Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA´da jandarma ekipleri 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Doğantepe köyü Üçtepeler mevkisindeki 1'inci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda E.G., S.Ş., R.A., M.Ö., H.İ. ve H.O. suçüstü yakalandı. 6 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 1 yer altı görüntüleme cihazı, kürek, kazma, balyoz ve manivela demirine el koydu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-12-03 09:53:58



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