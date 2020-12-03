Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: “Hayatı bırakmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: “Hayatı bırakmayın”

İHA

Bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan: “Hayatı bırakmayın”

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 20 yıldan beri simit satarak geçimini sağlayan yüzde 68 bedensel ve konuşma engelli Fehmi Doğan, engelli vatandaşlara “hayatı bırakmayın” mesajı verdi.
52 yaşındaki Fehmi Doğan, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinden öğretmen babasının 35 yıl önce Merzifon ilçesine atanmasıyla birlikte Merzifon’da yaşamaya başladı. Bedensel ve konuşma engeline rağmen pes etmeyip önceden örgü örerek elde ettiği gelirle hayata tutunan Doğan, evlendikten sonra 20 yıldan beri hastane önünde simit satarak geçimini sağladığını ifade etti.
Yaz kış demeden simit sattığını belirten 3 çocuk babası Doğan, “Önceden örgü örüyordum. İpe falan her şeye zam gelince örgü örmeyi bıraktım, evlendikten sonra da simitçiliğe başladım. Yaz kış demeden 20 seneden beri simit satarak geçimimi sağladım. Her gün sabah saat 07.00’de hastanenin önüne geldim, öğlen 12 gibi bitirip evime döndüm. Simit satmak benim için para kazanmanın yanı sıra sosyal faaliyet oluyordu. Burada gelen gidenle sohbet edip zamanımı geçiriyordum. Evlendikten sonra 3 tane çocuğum oldu. Simitçilikten günde kazandığım 4050 lirayla çocuklarıma baktım büyüttüm. Bir çocuğum üniversiteden mezun oldu, diğer çocuklarımın biri sanat, diğeri de ticaret lisesinde okuyor" şeklinde konuştu.

“Asla pes etmeyin”
Tüm engellilerden hayata tutunmalarını isteyen Fehmi Doğan şunları söyledi:
“Asla pes etmeyin, ben hayata tutundum. Sizler de azmederek hayata tutunabilirsiniz. Ben azmettim, mücadele verdim başardım. Sizler de başarabilirsiniz. Hayatı bırakmayın. Azimli olun. Ben azmettim bu zamana kadar geldim Allah’a şükür. Hem evimi geçindirdim hem hayatta başarılı oldum. Her şey Allah'tan. Kimseye muhtaç olmamak için mücadele etmek lazım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engellilerin daha iyi hayat sürmelerini Allah’tan diliyorum.”
“Nasipten ziyadesi olmuyor. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun, her şeyin hayırlısı olsun” diyen Doğan, 20 yıllık simitçilik işini korona virüs salgını nedeniyle oğlu Hakan Doğan’a devretti. Babasının yerine simit satmaya başlayan Hakan Doğan, “Babam 20 seneden beri simit satıyor. 3 kardeşiz, üçümüze de simit satarak kazandığı gelirle baktı büyüttü. Pandemiden dolayı artık onun görevini ben devraldım. Sabah 78 gibi buraya geliyorum, 2030 lira kadar sattığımız simitlerden harçlığımızı çıkarıyorum. Gazi Osman Paşa Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı okuyordum 2 yıllık, bu sene mezun oldum. 4 yıllık için sınava gireceğim. Şimdilik iş olanağım olmadığı için babamın yerine buradayım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü
Amasya’da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
YEREL HABERLER Amasya’da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 ...
Uyuşturucu ticaretinden yakalanan zanlılar serbest
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden yakalanan zanlılar serbest
Amasya’da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
YEREL HABERLER Amasya’da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
Güne beyaz örtü ile uyandılar
YEREL HABERLER Güne beyaz örtü ile uyandılar
Suluova'da mevsimsel çiçekler toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Suluova'da mevsimsel çiçekler toprakla buluşuyor
Cevger: “Hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim Han'ın küpe taktığına dair bilgi yok”
YEREL HABERLER Cevger: “Hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim ...
Vali Masatlı: “Su kaynaklarımızı hassasiyetle korumalıyız”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Su kaynaklarımızı hassasiyetle ...
Amasya Belediyesi’nin hizmetlerini duyurduğu gazetenin 10. sayısı yayında Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Belediyemizin birimlerinin çalışmalarını detaylı bir şekilde halkımıza aktarmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi’nin hizmetlerini duyurduğu ...
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X