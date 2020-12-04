Yaralı balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) AMASYA'de sazlık alanda ayağından yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Akbilek Mahallesi Şirin Köprüsü bölgesinde, Yeşilırmak içerisinde yaralı yabani balıkçıl kuşu olduğunu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, nadir görülen balıkçıl kuşu, sudan alıp veterinere götürdü. Ayağında çarpmaya bağlı yara olduğu tespit edilen kuş, tedavi altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-12-04 10:56:02
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